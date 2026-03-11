Festival Subito!i Le Mac Orlan Brest

Festival Subito!i

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

2 soirs, 4 spectacles.

Le festival se pare de lumière pour une nouvelle édition de son festival de théâtre d’impro en proposant deux soirées sous le signe de l’improvisation !

Chaque soir, découvrez des créations originales où se mêlent les univers des artistes, des comédiennes et comédiens et des musiciennes et musiciens de la compagnie Impro Infini, ainsi que ceux de leurs invités. Une expérience unique où chaque spectacle est une aventure. Un rendez-vous avec l’imaginaire et l’émotion.

Informations pratiques

Durée 2h25 par soirée.

Réservation recommandée.

Programme à retrouver en ligne, sur le site de l’événement. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Festival Subito!i

L’événement Festival Subito!i Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue