Festival Sud’Oise sur scène_ 10ème édition! Saint-Maximin

Festival Sud’Oise sur scène_ 10ème édition!

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-14

Les communes de Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny et Saint-Vaast-lès-Mello s’unissent une fois de plus pour vous offrir la 10ème édition du Festival Sud’Oise sur scène, un événement 100 % théâtre ! Et toujours avec ce même vœu d’accessibilité pour tous chaque spectacle est au prix unique de 5€ !

Du 14 au 25 novembre 2025 (12 jours intenses)

17 spectacles tous publics ou Ados/Adultes, 22 représentations, avec des artistes amateurs et des compagnies professionnelles (dont des sessions en temps scolaire) dans 4 villes.

Programme complet avec lieux et horaires des représentations sur le site www.saintmaximin.eu rubrique Découvrir, Sortir .

Billetterie en ligne, achat par courrier (chèque) ou sur place dans la limite des places disponibles.

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 6 75 79 96 51

English :

The communes of Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny and Saint-Vaast-lès-Mello have joined forces once again to bring you the 10th edition of the Festival Sud?Oise sur scène, a 100% theater event! And always with the same aim of accessibility for all: each show is available at the single price of 5?

November 14 to 25, 2025 (12 intense days)

17 shows for all audiences or Teenagers/Adults, 22 performances, with amateur artists and professional companies (including school sessions) in 4 towns.

For the full program, including venues and performance times, visit www.saintmaximin.eu under Découvrir, Sortir .

Online ticketing, purchase by post (cheque) or on site subject to availability.

German :

Die Gemeinden Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny und Saint-Vaast-lès-Mello haben sich wieder einmal zusammengetan, um Ihnen die 10. Ausgabe des Festivals Sud?Oise sur scène anzubieten, ein Ereignis, das zu 100 % aus Theater besteht! Und immer mit dem gleichen Ziel, die Aufführungen für alle zugänglich zu machen: Jede Aufführung kostet nur 5?

Vom 14. bis 25. November 2025 (12 intensive Tage)

17 Vorstellungen für alle Altersgruppen oder Jugendliche/Erwachsene, 22 Aufführungen, mit Amateurkünstlern und professionellen Ensembles (darunter auch Schulveranstaltungen) in 4 Städten.

Vollständiges Programm mit Orten und Uhrzeiten der Aufführungen auf der Website www.saintmaximin.eu unter der Rubrik Entdecken, Ausgehen .

Online-Ticketverkauf, Kauf per Post (Scheck) oder vor Ort, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

I comuni di Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny e Saint-Vaast-lès-Mello si sono uniti ancora una volta per proporre il 10° Festival Sud?Oise sur scène, un evento teatrale al 100%! E sempre con lo stesso obiettivo di accessibilità per tutti: ogni spettacolo ha un prezzo di soli 5 euro!

Dal 14 al 25 novembre 2025 (12 giorni intensi)

17 spettacoli per tutti i pubblici o Ragazzi/Adulti, 22 rappresentazioni, con artisti amatoriali e compagnie professionali (comprese le sessioni scolastiche) in 4 città.

Per il programma completo, compresi i luoghi e gli orari degli spettacoli, consultare il sito www.saintmaximin.eu alla voce Découvrir, Sortir .

I biglietti possono essere acquistati online, per posta (assegno) o alla porta, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Espanol :

Los municipios de Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny y Saint-Vaast-lès-Mello vuelven a unir sus fuerzas para ofrecerle el 10º Festival Sud-Oise sur scène, ¡un evento 100% teatral! Y siempre con el mismo objetivo de accesibilidad para todos: ¡cada espectáculo tiene un precio de sólo 5 euros!

Del 14 al 25 de noviembre de 2025 (12 intensos días)

17 espectáculos para todos los públicos o Adolescentes/Adultos, 22 funciones, con artistas aficionados y compañías profesionales (incluidas sesiones escolares) en 4 ciudades.

Para consultar el programa completo, con los lugares y horarios de las representaciones, visite www.saintmaximin.eu en la sección Découvrir, Sortir .

Las entradas pueden adquirirse en línea, por correo (cheque) o en la puerta, según disponibilidad.

