Au programme du Summer Swing Break :

– 2 duos de profs Odysseus & Elise et Franzi & Romain

– Solo jazz, Blues, Lindy hop, et un teacher’s training

– Des ateliers techniques pour améliorer sa danse et son ressenti de la musique.

– Des moments d’échanges autour de la culture swing et blues

– Une soirée « clips » (extraits de docs culturels, vidéos de danse)

– Un grand bal live le samedi 28 juin à 21h avec les Jumpin’ Jam !

– Un after blues en fin de weekend .

La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne

