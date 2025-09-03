Festival SUN & SKY Concert « DJ CH Prod » & Soirée Spritz Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 Mâcon
Festival SUN & SKY Concert « DJ CH Prod » & Soirée Spritz Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 Mâcon mercredi 3 septembre 2025.
Saône-et-Loire
Festival SUN & SKY Concert « DJ CH Prod » & Soirée Spritz Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 4 Rue Paul Gateaud Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 19:30:00
fin : 2025-09-03
Date(s) :
2025-09-03
Chris, DJ « All Style », s’adapte à tous les publics avec une maîtrise de spécialiste. Il mixe en temps réel et vous embarque dans un univers vibrant où l’émotion est garantie.
Rejoignez-nous pour une soirée Spritz inoubliable ! Cocktails raffinés, ambiance estivale et sets entraînants vous attendent pour un moment festif et envoûtant. .
Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 4 Rue Paul Gateaud
Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Festival SUN & SKY Concert « DJ CH Prod » & Soirée Spritz
German : Festival SUN & SKY Concert « DJ CH Prod » & Soirée Spritz
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival SUN & SKY Concert « DJ CH Prod » & Soirée Spritz Mâcon a été mis à jour le 2025-06-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)