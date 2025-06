Festival SUN & SKY Concert « Rolla & Saxo » & Soirée Monin Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 Mâcon 2 juillet 2025 19:30

Saône-et-Loire

Festival SUN & SKY Concert « Rolla & Saxo » & Soirée Monin

2025-07-02 19:30:00

Vivez une soirée électrisante avec DJ Rolla aux platines et un saxophoniste live. Une expérience musicale unique, rythmée par des créations originales à base de sirops Monin, en partenariat avec la maison Monin. Laissez-vous emporter par une ambiance festive, élégante et conviviale, où musique, saveurs et bonne humeur se rencontrent pour un moment inoubliable. .

Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 4 Rue Paul Gateaud

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

