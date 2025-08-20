Festival SUN & SKY Concert « Trafalgar » Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 Mâcon
Festival SUN & SKY Concert « Trafalgar » Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 Mâcon mercredi 20 août 2025.
Début : 2025-08-20 19:30:00
Depuis 4 ans, Trafalgar fait vibrer la scène lyonnaise avec un répertoire allant d’Elvis à Imagine Dragons. Dans les bars et cafés, il adapte ses sets à son public, devenant un véritable jukebox humain. Passionné et plein d’énergie, il transforme chaque prestation en moment de joie. Trafalgar n’est heureux que devant un micro ! .
Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 4 Rue Paul Gateaud
Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
