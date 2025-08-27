Festival SUN & SKY Dégustation « Tatantanin » Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 Mâcon

Festival SUN & SKY Dégustation « Tatantanin » Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 Mâcon mercredi 27 août 2025.

Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-08-27 18:30:00

fin : 2025-08-27

2025-08-27

Passionnée de vin et de terroir, Alice représente plusieurs artisans-vignerons qu’elle met en avant auprès de la restauration. Elle vous fera découvrir l’univers de ses vignerons avec une dégustation autour de deux régions viticoles Languedoc et Rhône nord. Des histoires et des saveurs à découvrir autour d’un verre ! .

Hôtel Panorama 360 SKYBAR 360 4 Rue Paul Gateaud

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

