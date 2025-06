Festival SUN & SKY Peinture sur céramique Panorama 360 Mâcon 29 juin 2025 15:00

Saône-et-Loire

Festival SUN & SKY Peinture sur céramique Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 15:00:00

fin : 2025-08-10 16:30:00

Date(s) :

2025-06-29

2025-08-10

2025-08-31

Décorez un objet en céramique avec Jasmine, céramiste à Saint-André-de-Bâgé, lors d’un atelier de 1h30. Peignez tasse, assiette ou bol sur biscuit céramique. Matériel fourni. Votre création sera cuite et prête à l’usage. Goûter avec boissons et gourmandises sur place pour un moment convivial et créatif. .

Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

