Festival Supernature – Concarneau, 5 juin 2025 07:00, Concarneau.

Finistère

Festival Supernature Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-05

Musique classique, mais pas que !

Concerts, spectacles pluridisciplinaires, performances, ateliers participatifs.

Jeudi 5 juin

La Forêt-Fouesnant,, Manoir du Stang

19h30 Concert « chansons bretonnes » 15€, boisson offerte.

Vendredi 6 juin

Concarneau, Restaurant la Coquille

19h Apéropéra L’opéra prend le large.

Samedi 7 juin

Trégunc, librairie Quartier lointain

17h Flûtes du monde, concert-rencontre

Fouesnant, L’archipel Centre Culturel

10h-14h30 chant de coton, concert conté (jeune et tout public) 10€, enfant gratuit.

19 h Concert Sacré printemps ! 15€

Dimanche 8 juin

Melgven, chemins de randonnée, départ du parking du centre-bourg.

11h Rando-flûte, concert itinérant. Gratuit, sur réservation.

Trégunc, Maison de la Mer (Porz an Halen)

15h Accostage, performance participative

16h Préludes de la mer, récital piano.

17h30 Beyoncé on the beach, atelier de danse participatif.

Lundi 9 juin

Concarneau Ville-Close

15h à 18h La super journée chorale 6 mini-concerts d’ensembles vocaux. .

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Supernature Concarneau a été mis à jour le 2025-05-21 par OTC CCA