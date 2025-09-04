Festival Supersonique Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Festival Supersonique Place Carli Marseille 1er Arrondissement jeudi 4 septembre 2025.

Festival Supersonique

Jeudi 4 septembre 2025 à partir de 11h, à partir de 18h30 et à partir de 20h30. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Supersonique, du 30 août au 7 septembre 2025 à Marseille concerts de musique électroacoustique, performances live, conférences et rencontres.

Supersonique a lieu au sortir de l'été, début septembre, et s'annonce comme le premier événement de la saison musicale marseillaise. Il a été créé en 2022 à l'initiative des enseignants des classes de composition électroacoustique du Conservatoire et de la Cité de la Musique de Marseille, et des associations l'Art de Vivre et Dedans Dehors.









11h masterclass







Master-classe de composition par Jean-Luc Hervé Le modèle du vivant dans la composition



A destination des étudiant·es du Conservatoire et de la Cité de la Musique de Marseille (tous cycles et tous niveaux).



Gratuit, jauge limitée, sur inscription uniquement









18h30 Conférences publiques Do It Yourself







Raspberry Pi, ESP32 La musique électroacoustique à l'ère de l'informatique distribuée par Camille Giuglaris (ex-CIRM) et Gaël Navard (Conservatoire de Nice)



Camille Giuglaris présente le Système Pré, dispositif autonome de 32 à 64 haut-parleurs autonomes.



Gaël Navard aborde la fabrication de contrôleurs MIDI en home-made.



Entrée libre, jauge limitée, réservation conseillée













20h30 Concert sur Raspberry Pi et dispositif Pré





Programme







Sonorités alternées (Jean-Luc Hervé) pour saxophone et bande (interprète Joël Versavaud)



Klangwelten (Gaël Navard) pour deux instruments électroniques (interprètes Gaël Navard, Camille Giuglaris)



En attendant Kairos, Julie Mansion Vaquié, pour violoncelle et bande (interprète Camille Giuglaris)Elegie pour un gratte papier, Thomas Ledru



Grain de sel (Laetitia Miclo et Florence Rigou)





Entrée libre, jauge limitée, réservation conseillée .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Supersonique, from August 30 to September 7, 2025 in Marseille: electroacoustic music concerts, live performances, conferences and meetings.

German :

Supersonique, 30. August bis 7. September 2025 in Marseille: Konzerte mit elektroakustischer Musik, Live-Performances, Konferenzen und Begegnungen.

Italiano :

Supersonique, dal 30 agosto al 7 settembre 2025 a Marsiglia: concerti di musica elettroacustica, performance dal vivo, conferenze e incontri.

Espanol :

Supersonique, del 30 de agosto al 7 de septiembre de 2025 en Marsella: conciertos de música electroacústica, actuaciones en directo, conferencias y encuentros.

