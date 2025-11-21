Festival Sur les Planches de Bavent Bavent

Rue de la petite justice Bavent Calvados

2025-11-21 15:00:00

2025-11-23

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Participez à cette quatrième édition du festival » Sur les planches de Bavent » regroupant des troupes de théâtre locales. Programme disponible sur www.bavent.fr. Participation au chapeau.

Le festival « Sur les Planches » à Bavent célèbre le théâtre amateur avec passion. Spectacles variés, convivialité et talent local animent ce rendez-vous culturel incontournable chaque année. Un moment fort pour petits et grands amateurs de scène !

Programme disponible ci-dessous.

Participation libre au chapeau. .

Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie

Festival Sur les Planches de Bavent

Take part in this fourth edition of the « Sur les planches de Bavent » festival, featuring local theater groups. Program available at www.bavent.fr. Participation by hat.

Festival Sur les Planches de Bavent

Nehmen Sie an dieser vierten Ausgabe des Festivals « Sur les planches de Bavent » teil, das lokale Theatergruppen zusammenbringt. Das Programm ist auf www.bavent.fr verfügbar. Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Partecipate alla quarta edizione del festival « Sur les planches de Bavent », che riunisce i gruppi teatrali locali. Programma disponibile su www.bavent.fr. Partecipazione a cappello.

Espanol :

Participe en esta cuarta edición del festival « Sur les planches de Bavent », que reúne a grupos de teatro locales. Programa disponible en www.bavent.fr. Participación a la gorra.

