Festival Sur parole de Printemps Place des droits de l’Homme Périgny

Festival Sur parole de Printemps

Place des droits de l’Homme CMA Périgny Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Festival Sur Paroles Printemps 2026 par les Amuses-Gueules Conteurs & Paroles

.

Place des droits de l’Homme CMA Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amusegueules.conteurs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival Sur Paroles Printemps 2026 by Les Amuses-Gueules Conteurs & Paroles

L’événement Festival Sur parole de Printemps Périgny a été mis à jour le 2026-03-04 par Nous La Rochelle