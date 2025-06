Festival Sur Paroles d’été – La Rochelle 17 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Festival Sur Paroles d’été Porte Royale La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-17

Le festival revient pour son édition d’été !

.

Porte Royale

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 95 94

English : Festival Sur Paroles d’été

The festival returns for its spring edition!

German : Festival Sur Paroles d’été

Das Festival kehrt für seine Frühlingsausgabe zurück!

Italiano :

Il festival torna per la sua edizione estiva!

Espanol : Festival Sur Paroles d’été

El festival regresa en su edición de primavera.

L’événement Festival Sur Paroles d’été La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-13 par La Rochelle Tourisme