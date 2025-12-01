Festival Sur Un Malentendu Z.A. L’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Un après-midi rock imaginé par Aim’Rock, au lendemain de la Soirée Bœuf à Echo Systel. Quatre univers, quatre ambiances la puissance metal de Septaria, le post-punk incisif de Mata Hari, le rock 70’s revisité de Cotton Blood et le folk rock envoûtant de Bysshe. Une belle occasion de prolonger le week-end et de plonger dans un panorama rock généreux et varié. .
Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
