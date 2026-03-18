Festival Surinfluence La Mégisserie Saint-Junien

Festival Surinfluence

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-31

Le festival Surinfluence fait son grand retour à La Mégisserie de Saint-Junien !

Imaginé par et pour les jeunes, cet événement est votre nouveau terrain de jeu. Venez vivre des moments inoubliables dans une ambiance survoltée, colorée et 100 % énergique !

Au programme des festivités

– Gaming & Fun Jeux, escape game, ateliers créatifs, sessions roller, boule disco et live music.

– Spectacles Laissez-vous porter par trois pépites artistiques qui promettent de vous captiver à La Mégisserie.

– Ciné-Bourse Direction les salles obscures avec Dìdi, une plongée sensible dans l’adolescence, et le chef-d’œuvre de Mamoru Hosoda, Scarlet et l’éternité.

Que vous soyez en quête de sensations fortes ou de découvertes, il y en a pour tous les goûts. Une chose est sûre on ne s’ennuie jamais ici !

Prêt à rejoindre l’aventure ? On vous attend pour partager cette énergie unique. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

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English : Festival Surinfluence

L’événement Festival Surinfluence Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin