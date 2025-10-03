Festival surprise au Cinéma Le Kerfany 5ème édition Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer
Festival surprise au Cinéma Le Kerfany 5ème édition Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.
Festival surprise au Cinéma Le Kerfany 5ème édition
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-03
4 films en avant-première sélectionnés et animés par Régis Wargnier et Joël Chapron.
Les spectateurs sont invités à vivre l’expérience des festivals où la découverte du film d’opère lorsque les lumières s’éteignent. Une manière de se rapprocher des oeuvres et de leurs auteurs.
Assistez aux 4 films surprise, devenez juré du festival et décernez l’Hippocampe d’Or
Vendredi 03/10 20h30 Samedi 4/10 17h et 20h30 Dimanche 5/10 17h .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 36 65 88
