Festival surprise au Cinéma Le Kerfany 5ème édition Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-03

4 films en avant-première sélectionnés et animés par Régis Wargnier et Joël Chapron.

Les spectateurs sont invités à vivre l’expérience des festivals où la découverte du film d’opère lorsque les lumières s’éteignent. Une manière de se rapprocher des oeuvres et de leurs auteurs.

Assistez aux 4 films surprise, devenez juré du festival et décernez l’Hippocampe d’Or

Vendredi 03/10 20h30 Samedi 4/10 17h et 20h30 Dimanche 5/10 17h .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 36 65 88

