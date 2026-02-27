Festival Swing & co Salle des fêtes Plouharnel

Festival Swing & co

Plouharnel Morbihan

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

FESTIVAL SWING AND CO

PLOUHARNEL du 27 au 29 Mars 2026

Trois jours de swing avec des cours en Lindy hop et Balboa

et deux soirées avec orchestre

PROGRAMME FESTIVAL SWING AND CO

VENDREDI 27 Mars

19h30 accueil et inscriptions

21h BAL CONCERT le groupe “ SWING DE OUF ” nous proposera trois sets alternant lindy, charleston et balboa.

Fin vers 1h00

SAMEDI 28 Mars

10h à 12h15 cours balboa et lindy hop

12h30 démo super U

14h à 18h cours balboa et lindy hop

21h BAL CONCERT le groupe “ QUARTET HOT SWING PALACE ” nous proposera trois sets alternant lindy, charleston et balboa.

Fin vers 1h00

DIMANCHE 29 Mars

10h à 12h15 cours balboa et lindy hop

14h à 15h cours balboa et lindy hop

15h15 à 16h30 pratiques libres et moments partagés

LES COURS

BALBOA

Niveau découverte vous n’avez jamais dansé le balboa ou occasionnellement 1 ou 2 fois et vous voulez découvrir lesbases de cette danse.

Niveau débutant Balboa Vous maitrisez le pas de base ainsi que le come around ainsi que 2 ou trois passes classiques du Balboa. Vous maitrisez la connexion et dansez sur les tempos lents et moyens.

Niveau Inter

Vous pratiquez au moins depuis 2 ans et maitrisez plusieurs passes. Vous dansez sur lestempo moyens et rapides (come around, throw out, lollies, tuck turn…) vous commencez à danserdans les soirées.

Niveau Avancé

Vous pratiquez le balboa régulièrement depuis 3 ans et dansez souvent dans les soirées. Vousêtes un habitué des stages et vous en voulez toujours plus. Vous commencez à danser sur lestempos rapides.

LINDY HOP

Niveau découverte Lindy Hop Vous n’avez jamais dansé ou occasionnellement 1 ou 2 fois et vous voulez découvrir les bases de cette danse

Niveau 1 Lindy Hop vous maitrisez les pas de base ainsi que différentes passes ( He goes, she goes, ballade, tuck turn, hésitation, Flip Flop, swing out). Vous avez envie d’aller plus loin. .

Salle des fêtes Place Saint-Armel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

