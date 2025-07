Festival Syndrôme Open Air Terrain de la Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet

Festival Syndrôme Open Air Terrain de la Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet samedi 9 août 2025.

Festival Syndrôme Open Air

Terrain de la Féria 550 Rue de la Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

( early / late )

Date :

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-09

Le festival syndrôme, un événement musical et festif dans la Drôme provençale, vous donne rendez-vous pour une soirée ambiancée !

Terrain de la Féria 550 Rue de la Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 49 47 53 concordance.events@gmail.com

English :

The syndrôme festival, a musical and festive event in the Drôme Provençale region, invites you to a lively evening!

German :

Das Festival syndrôme, ein musikalisches und festliches Ereignis in der Drôme provençale, lädt Sie zu einem stimmungsvollen Abend ein!

Italiano :

Il festival syndrôme, evento musicale e festivo della regione francese della Drôme Provençale, vi invita a partecipare a una serata vivace!

Espanol :

El festival syndrôme, acontecimiento musical y festivo de la región francesa de Drôme Provençale, le invita a disfrutar de una animada velada

L’événement Festival Syndrôme Open Air Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2025-07-29 par Montélimar Tourisme Agglomération