Festival Tabous Salle Robert Schuman Dinan

Festival Tabous Salle Robert Schuman Dinan vendredi 24 octobre 2025.

Festival Tabous

Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-26

Lever les tabous liés au corps, vers une joie collective !

Le Festival Tabous propose de vivre une expérience collective pour connecter et célébrer le vivant qui est en chacun-e, créer du lien, oser être soi et apprendre à faire ensemble, se sentir entendu-e, trouver des ressources, contribuer à plus de paix en nous-mêmes et dans nos relations.

Un week end qui s’annonce intense…du rire, des larmes, des rencontres, des expériences, des découvertes… peut être des transformations… dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

4 spectacles vivants

15 ateliers

Une exposition d’artistes

Un espace de convivialité et de ressources

Programme cf image

Possibilité de participer à tout le festival (80 festivaliers) ou seulement aux spectacles. .

Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

