Festival Tabous Salle Robert Schuman Dinan

Festival Tabous
vendredi 24 octobre 2025
Festival Tabous
Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan Côtes-d'Armor
2025-10-24
2025-10-26
2025-10-24
Lever les tabous liés au corps, vers une joie collective !
Le Festival Tabous propose de vivre une expérience collective pour connecter et célébrer le vivant qui est en chacun-e, créer du lien, oser être soi et apprendre à faire ensemble, se sentir entendu-e, trouver des ressources, contribuer à plus de paix en nous-mêmes et dans nos relations.
Un week end qui s’annonce intense…du rire, des larmes, des rencontres, des expériences, des découvertes… peut être des transformations… dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
4 spectacles vivants
15 ateliers
Une exposition d’artistes
Un espace de convivialité et de ressources
Programme cf image
Possibilité de participer à tout le festival (80 festivaliers) ou seulement aux spectacles. .
Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
