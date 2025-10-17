Festival Tan Miz Du- 26ème Morlaix

Festival Tan Miz Du- 26ème Morlaix vendredi 17 octobre 2025.

Festival Tan Miz Du- 26ème

Morlaix Finistère

Début : 2025-10-17

fin : 2025-11-30

2025-10-17

Langue et culture bretonnes en Pays de Morlaix

Inauguration officielle du festival

Vendredi 17 octobre à 18h

17h Visite en breton de l’Espace des sciences

Inscription nécessaire pour cette visite (places limitées) 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez & l’Espace des sciences

Balade en breton

Avec Josette Bouvet-Le Meur, Thierry Châtel & Michel Priziac

Autour de Notes de chevet de Sei Shõnagan, traduit en breton par Roparz Hemon

Samedi 18 octobre à 11h

Rendez-vous au pont de Toul an Hery à Locquirec

Organisation Cercle des écrivains de Locquirec 06 81 92 32 99

Stage Théâtre Éducation (en breton & en français)

Animé par Bernard Grojean, pédagogue du théâtre

À l’école Diwan de Morlaix

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre

Tarif 100 € + 10 € (adhésion à Madarjeu)

Inscription madarjeu.bzh@gmail.com

Organisation Troupe Madarjeu

Conférence de Jean-Jacques Monnier

À partir de deux de ses ouvrages Un millénaire de pouvoir vertical &

Le jacobinisme une addiction française

Mercredi 22 octobre à 18h

À Skol Vreizh à Morlaix

Renseignements 06 17 34 23 14

Breton et chants

Chants et comptines d’autrefois pour les enfants

Jeudi 23 octobre à 19h

Au Stal café à Plounéour-Ménez

Renseignements 07 61 72 26 13

Causerie en breton avec Gweltaz Duval-Guennoc

L’intelligence artificielle en breton pourquoi et pour quoi ?

Mercredi 22 octobre à 20h30

Au café le Tempo à Morlaix Gratuit

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Festoù-noz à Plouezoc’h, Plouvorn & Sizun

Samedi 25 octobre

Toutes les informations sur tamm-kreiz.bzh

Conférence de Mélanie Jouitteau, linguiste chargée de recherches au CNRS

Les impacts de l’IA générative

Dimanche 26 octobre à 15h

À la salle Ar Presbital à Locquirec 5 €

Organisation Cercle des écrivains de Locquirec & Ar Presbital

Exposition de photographies d’Anne Colleter

Regards Daoulagad komz

Au café le Tempo à Morlaix

Du 27 octobre au 20 décembre

Atelier conversation et lecture

Mardi 28 octobre à 14h30

À la salle Amzer vad à Plouigno

Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno

Brezhoneg e Plouganoù

Mercredi 29 octobre à 18h

À la Maison de la mer à Plougasnou

Renseignements 06 51 17 10 26

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Exposition Coiffes et Cie

Du jeudi 30 octobre au jeudi 13 novembre

A travers la collection de cartes postales de Cyrille L’Hénoret et la complicité d’Annick Michel

À Ti an holl à Plestin

Organisation Dañs Treger

Brezhoneg e Pleiber

Conversation en breton

Vendredi 31 octobre à 14h30

À la salle Louise Michel au Porzh Ruz à Pleyber-Christ

Organisation Brezhoneg e Pleiber

Stage suites de danses de Loudéac

Animé par Robert Raulo

Dimanche 2 novembre de 10h à 16h30

Tarif 6 €, apéritif et café compris

Prévoir son pique-nique

Inscription secretariat.landivisiau@gmail.co

Organisation Dañserien Lann Tivizio

Brezhoneg e Taole Atelier langue bretonne

Mardi 4 novembre à 17h

À la salle Le Patro à Taule

Contact 06 84 75 80 04

Initiation à la pratique théâtrale en breton

Mercredi 5 & 12 novembre de 14h à 17h

Pour enfants de 7 à 12 ans

Tarif 15 € la session, 25 € les deux sessions

Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr

Organisation Troupe Madarjeu & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Klakenniñ

Rencontre de bretonnants et d’apprenants

Jeudi 6 novembre à 18h

Au bistrot culturel le Ty Coz à Morlaix

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez & le Ty Coz

Soirée contes d’Irlande

The Selkie Company Bláithín Allain & David Hopkins

Samedi 8 novembre à 18h

À Ti an Holl à Plestin

Tarifs de 4 € à 7 €

Organisation Dañs Treger

Session de musique irlandaise

Dimanche 9 novembre à 18h30

Au bistro culturel le Ty Coz à Morlaix

Organisation le Ty Coz

Kafe brezhoneg

Causerie en breton

Mercredi 12 novembre à 14h30

À la salle Marie Jacq à Henvic gratuit

Organisation Kafe brezhoneg

Brezhoneg e Pleiber

Conversation en breton

Vendredi 14 & vendredi 28 novembre à 14h30

À la salle Louise Michel au Porzh Ruz à Pleyber-Christ

Organisation Brezhoneg e Pleiber

Repas partagé

Chant, contes, danses, jeux…

Vendredi 14 novembre à 19h

À la salle des fêtes de Commana

Renseignements amandinell@hotmail.com

Organisation Kommannoz

Stage pour les parents (niveau 2)

Brezhoneg er skolioù… hag er gêr !

Samedi 15 & 22 novembre de 9h30 à 12h30

À l’école du Poan Benn à Morlaix

Tarif 20 € les deux sessions

Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr

Organisation Div yezh Bro Montroulez & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Stage de cuisine avec Dylan Simon

Samedi 15 novembre à 17h

Au bar-restaurant le Friko à Guimaëc tarif 35 €

Dîner en commun à l’issue du stage

Sur réservation au 06 82 77 10 10

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez & le Friko

Concert d’Annie Ebrel

Accompagnée par Ronan Pellen, Daravan Souvanna & Clément Dallo

An ebatoù Les amusements

Dimanche 16 novembre à 17h

Au pôle culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs

Tarifs 8, 15 ou 19 €

Réservation 02 98 15 20 90 secretariat.roudour@ville-stmartin29.fr

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Pérégrinations musicales en Pays Celtes avec le groupe DZ EIRE

Dimanche 16 novembre à 15h30

À l’église Saint-Pierre à Plougasnou

Tarifs 10 € & 5 € (- de 18 ans)

Renseignements 07 86 36 81 92

Organisation Les amis de l’Orgue de Plougasnou

Atelier conversation et lecture

Mardi 18 novembre à 14h30

À la salle Amzer vad à Plouigno

Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno

Brezhoneg e Taole

Atelier langue bretonne

Mardi 18 novembre à 17h

À la salle Le Patro à Taule

Contact 06 84 75 80 04

Conférence

Les noms du Moyen-âge dans la toponymie moderne

Mercredi 19 novembre à 18h

À la salle Ar Presbital à Locquirec 5 €

Organisation Cercle des écrivains de Locquirec & Ar Presbital

Causerie en breton avec Raoul Ferey

De Ty Rodoù et leur vision d’un habitat alternatif et durable

Dans le cadre du salon jeunesse La Baie des Livres

Mercredi 19 novembre à 20h30

Au café le Tempo à Morlaix

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Salon du livre jeunesse

Sav da neizh Fais ton nid

Samedi 22 & dimanche 23 novembre de 10h à 18h

* samedi 22 à 15h30 spectacle an Ozhac’h hag ar boufoun par An Daou Dangi

* dimanche 23 à 14h table ronde en breton autour de la littérature en langue bretonne pour les jeunes

Organisation La Baie des livres

Abadenn vrezhoneg penn-da-benn

Contes, chants, théâtre, musique

Dimanche 23 novembre à 14h30

À la salle Guillaume Le Jean à Plouégat-Guerrand tarif 6 €

Au profit de l’association Les blouses roses

Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Cinema en breton

Documentaire Karantez vamm, sous-titré en français

En présence de la réalisatrice Justine Morvan

Mardi 25 novembre à 18h

Au cinéma La Salamandre à Morlaix tarifs 8 €, 6 € réduit

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Des histoires plein la tête

Mercredi 26 novembre à 16h

À l’annexe de Dialogues Morlaix au SEW à Morlaix

Lecture en breton de livres jeunesse pour les 3-6 ans

Inscription 02 98 15 10 60 manu@dialoguesmorlaix.com

Organisation Dialogues Morlaix

Brezhoneg e Plouganoù

Mercredi 26 novembre à 18h

À la Maison de la mer à Plougasnoù

Renseignements 06 51 17 10 26

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Jeux de société en breton

Jeudi 27 novembre à 19h

Au restaurant la Casa Familia à Morlaix

Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Stage Traduction & création littéraire

Animé par Kristian Braz

Samedi 29 novembre de 9h30 à 17h

À Morlaix (lieu à préciser)

Tarif 30 €

Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr

Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez

Pendant les vacances de la Toussaint, une multitude de randonnées est proposée par l’association ADDES à Botmeur (Boneur en breton) dans les monts d’Arrée. Le bonheur est donc au bout de vos pieds à travers les randonnées sous la lune spéciale Ankou, celles des lutins d’Halloween, les randonnées Loups Garou ou encore celles de la ronde des Korrigans. Renseignements, calendrier et inscriptions www.addes.bzh 02 98 99 66 58 addesbotmeur@orange.fr

Programme détaillé du festival dans les offices de Tourisme .

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

L’événement Festival Tan Miz Du- 26ème Morlaix a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX