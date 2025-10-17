Festival Tan Miz Du- 26ème Morlaix
Festival Tan Miz Du- 26ème Morlaix vendredi 17 octobre 2025.
Festival Tan Miz Du- 26ème
Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-10-17
Langue et culture bretonnes en Pays de Morlaix
Inauguration officielle du festival
Vendredi 17 octobre à 18h
17h Visite en breton de l’Espace des sciences
Inscription nécessaire pour cette visite (places limitées) 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez & l’Espace des sciences
Balade en breton
Avec Josette Bouvet-Le Meur, Thierry Châtel & Michel Priziac
Autour de Notes de chevet de Sei Shõnagan, traduit en breton par Roparz Hemon
Samedi 18 octobre à 11h
Rendez-vous au pont de Toul an Hery à Locquirec
Organisation Cercle des écrivains de Locquirec 06 81 92 32 99
Stage Théâtre Éducation (en breton & en français)
Animé par Bernard Grojean, pédagogue du théâtre
À l’école Diwan de Morlaix
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre
Tarif 100 € + 10 € (adhésion à Madarjeu)
Inscription madarjeu.bzh@gmail.com
Organisation Troupe Madarjeu
Conférence de Jean-Jacques Monnier
À partir de deux de ses ouvrages Un millénaire de pouvoir vertical &
Le jacobinisme une addiction française
Mercredi 22 octobre à 18h
À Skol Vreizh à Morlaix
Renseignements 06 17 34 23 14
Breton et chants
Chants et comptines d’autrefois pour les enfants
Jeudi 23 octobre à 19h
Au Stal café à Plounéour-Ménez
Renseignements 07 61 72 26 13
Causerie en breton avec Gweltaz Duval-Guennoc
L’intelligence artificielle en breton pourquoi et pour quoi ?
Mercredi 22 octobre à 20h30
Au café le Tempo à Morlaix Gratuit
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Festoù-noz à Plouezoc’h, Plouvorn & Sizun
Samedi 25 octobre
Toutes les informations sur tamm-kreiz.bzh
Conférence de Mélanie Jouitteau, linguiste chargée de recherches au CNRS
Les impacts de l’IA générative
Dimanche 26 octobre à 15h
À la salle Ar Presbital à Locquirec 5 €
Organisation Cercle des écrivains de Locquirec & Ar Presbital
Exposition de photographies d’Anne Colleter
Regards Daoulagad komz
Au café le Tempo à Morlaix
Du 27 octobre au 20 décembre
Atelier conversation et lecture
Mardi 28 octobre à 14h30
À la salle Amzer vad à Plouigno
Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno
Brezhoneg e Plouganoù
Mercredi 29 octobre à 18h
À la Maison de la mer à Plougasnou
Renseignements 06 51 17 10 26
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Exposition Coiffes et Cie
Du jeudi 30 octobre au jeudi 13 novembre
A travers la collection de cartes postales de Cyrille L’Hénoret et la complicité d’Annick Michel
À Ti an holl à Plestin
Organisation Dañs Treger
Brezhoneg e Pleiber
Conversation en breton
Vendredi 31 octobre à 14h30
À la salle Louise Michel au Porzh Ruz à Pleyber-Christ
Organisation Brezhoneg e Pleiber
Stage suites de danses de Loudéac
Animé par Robert Raulo
Dimanche 2 novembre de 10h à 16h30
Tarif 6 €, apéritif et café compris
Prévoir son pique-nique
Inscription secretariat.landivisiau@gmail.co
Organisation Dañserien Lann Tivizio
Brezhoneg e Taole Atelier langue bretonne
Mardi 4 novembre à 17h
À la salle Le Patro à Taule
Contact 06 84 75 80 04
Initiation à la pratique théâtrale en breton
Mercredi 5 & 12 novembre de 14h à 17h
Pour enfants de 7 à 12 ans
Tarif 15 € la session, 25 € les deux sessions
Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr
Organisation Troupe Madarjeu & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Klakenniñ
Rencontre de bretonnants et d’apprenants
Jeudi 6 novembre à 18h
Au bistrot culturel le Ty Coz à Morlaix
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez & le Ty Coz
Soirée contes d’Irlande
The Selkie Company Bláithín Allain & David Hopkins
Samedi 8 novembre à 18h
À Ti an Holl à Plestin
Tarifs de 4 € à 7 €
Organisation Dañs Treger
Session de musique irlandaise
Dimanche 9 novembre à 18h30
Au bistro culturel le Ty Coz à Morlaix
Organisation le Ty Coz
Kafe brezhoneg
Causerie en breton
Mercredi 12 novembre à 14h30
À la salle Marie Jacq à Henvic gratuit
Organisation Kafe brezhoneg
Brezhoneg e Pleiber
Conversation en breton
Vendredi 14 & vendredi 28 novembre à 14h30
À la salle Louise Michel au Porzh Ruz à Pleyber-Christ
Organisation Brezhoneg e Pleiber
Repas partagé
Chant, contes, danses, jeux…
Vendredi 14 novembre à 19h
À la salle des fêtes de Commana
Renseignements amandinell@hotmail.com
Organisation Kommannoz
Stage pour les parents (niveau 2)
Brezhoneg er skolioù… hag er gêr !
Samedi 15 & 22 novembre de 9h30 à 12h30
À l’école du Poan Benn à Morlaix
Tarif 20 € les deux sessions
Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr
Organisation Div yezh Bro Montroulez & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Stage de cuisine avec Dylan Simon
Samedi 15 novembre à 17h
Au bar-restaurant le Friko à Guimaëc tarif 35 €
Dîner en commun à l’issue du stage
Sur réservation au 06 82 77 10 10
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez & le Friko
Concert d’Annie Ebrel
Accompagnée par Ronan Pellen, Daravan Souvanna & Clément Dallo
An ebatoù Les amusements
Dimanche 16 novembre à 17h
Au pôle culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs
Tarifs 8, 15 ou 19 €
Réservation 02 98 15 20 90 secretariat.roudour@ville-stmartin29.fr
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Pérégrinations musicales en Pays Celtes avec le groupe DZ EIRE
Dimanche 16 novembre à 15h30
À l’église Saint-Pierre à Plougasnou
Tarifs 10 € & 5 € (- de 18 ans)
Renseignements 07 86 36 81 92
Organisation Les amis de l’Orgue de Plougasnou
Atelier conversation et lecture
Mardi 18 novembre à 14h30
À la salle Amzer vad à Plouigno
Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno
Brezhoneg e Taole
Atelier langue bretonne
Mardi 18 novembre à 17h
À la salle Le Patro à Taule
Contact 06 84 75 80 04
Conférence
Les noms du Moyen-âge dans la toponymie moderne
Mercredi 19 novembre à 18h
À la salle Ar Presbital à Locquirec 5 €
Organisation Cercle des écrivains de Locquirec & Ar Presbital
Causerie en breton avec Raoul Ferey
De Ty Rodoù et leur vision d’un habitat alternatif et durable
Dans le cadre du salon jeunesse La Baie des Livres
Mercredi 19 novembre à 20h30
Au café le Tempo à Morlaix
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Salon du livre jeunesse
Sav da neizh Fais ton nid
Samedi 22 & dimanche 23 novembre de 10h à 18h
* samedi 22 à 15h30 spectacle an Ozhac’h hag ar boufoun par An Daou Dangi
* dimanche 23 à 14h table ronde en breton autour de la littérature en langue bretonne pour les jeunes
Organisation La Baie des livres
Abadenn vrezhoneg penn-da-benn
Contes, chants, théâtre, musique
Dimanche 23 novembre à 14h30
À la salle Guillaume Le Jean à Plouégat-Guerrand tarif 6 €
Au profit de l’association Les blouses roses
Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Cinema en breton
Documentaire Karantez vamm, sous-titré en français
En présence de la réalisatrice Justine Morvan
Mardi 25 novembre à 18h
Au cinéma La Salamandre à Morlaix tarifs 8 €, 6 € réduit
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Des histoires plein la tête
Mercredi 26 novembre à 16h
À l’annexe de Dialogues Morlaix au SEW à Morlaix
Lecture en breton de livres jeunesse pour les 3-6 ans
Inscription 02 98 15 10 60 manu@dialoguesmorlaix.com
Organisation Dialogues Morlaix
Brezhoneg e Plouganoù
Mercredi 26 novembre à 18h
À la Maison de la mer à Plougasnoù
Renseignements 06 51 17 10 26
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Jeux de société en breton
Jeudi 27 novembre à 19h
Au restaurant la Casa Familia à Morlaix
Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Stage Traduction & création littéraire
Animé par Kristian Braz
Samedi 29 novembre de 9h30 à 17h
À Morlaix (lieu à préciser)
Tarif 30 €
Inscription 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr
Organisation K.L.T. Ti ar Vro Montroulez
Pendant les vacances de la Toussaint, une multitude de randonnées est proposée par l’association ADDES à Botmeur (Boneur en breton) dans les monts d’Arrée. Le bonheur est donc au bout de vos pieds à travers les randonnées sous la lune spéciale Ankou, celles des lutins d’Halloween, les randonnées Loups Garou ou encore celles de la ronde des Korrigans. Renseignements, calendrier et inscriptions www.addes.bzh 02 98 99 66 58 addesbotmeur@orange.fr
Programme détaillé du festival dans les offices de Tourisme .
Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 82 77 10 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Tan Miz Du- 26ème Morlaix a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX