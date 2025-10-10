Festival Tangible 1ère édition Marseille 1er Arrondissement

Festival Tangible 1ère édition Marseille 1er Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Festival Tangible 1ère édition

Du 10/10 au 26/10/2025 du lundi au vendredi. Divers lieux de Marseille et de la Métropole Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-10-10

fin : 2025-10-26

2025-10-10

Première édition d’un nouveau festival autour des designs à Marseille et dans la Métropole.

Le design, bien plus qu’un simple style, est aujourd’hui un ensemble de pratiques créatives qui apportent des solutions concrètes, du sens, de la beauté et de l’ingéniosité dans notre quotidien.







Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence forment un terrain d’expérimentation unique pour le design contemporain, porté par les savoir-faire locaux, la richesse des matériaux, les liens étroits avec l’art et l’artisanat, et un esprit d’inventivité profondément ancré dans le territoire. Ce festival, né d’une démarche collective, met en lumière cette vitalité à travers une programmation qui invite à explorer les coulisses de la création, rencontrer les professionnel·les du secteur et expérimenter le design dans toute sa diversité.







Un festival initié et coordonné par Fotokino, en collaboration avec Les Beaux-Arts de Marseille, le Couvent Levat, le Cirva, Madar Design, PAC, Voyons Voir, le Mucem, la Biennale d’Aix et le [Mac]. Et en partenariat avec tous·tes les structures et professionnel·les. Avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence.









Du 10 au 26 octobre 2025, Tangible Festival propose de parcourir Marseille, Aix-en-Provence et leurs alentours à la rencontre des designs. Pensé comme un festival collectif, Tangible rassemble ateliers, expositions, conférences, résidences, visites et moments festifs pour explorer ensemble les liens entre création, artisanat, transmission et engagement.







Les lieux du festivals Fotokino, Atelier Filigrane, La Fabulerie, Atelier Azur, Œuvres Sensibles, Salle Polyvalente de L’Articho, PAC, MucemLab, Le Couvent Levat, Atelier OTTO, Centre de Conservation et de Ressources, Mucem, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, Le Tiers Lab des Transitions, Atelier Boisson, Atelier Les Lilas, SOMA, Le Cabaoui, Studio Roule, Make Ici Marseille, Chapelle du Couvent des Andrettes, Centre d’arts contemporains 3 bis f, Centre d’arts Fernand Léger, Tuilerie Bossy, Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs, Couleur Garance. .

Divers lieux de Marseille et de la Métropole Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 65 26 44 tangible@fotokino.org

English :

First edition of a new design festival in Marseille and the surrounding area.

German :

Erste Ausgabe eines neuen Festivals rund um Designs in Marseille und der Metropolregion.

Italiano :

La prima edizione di un nuovo festival di design a Marsiglia e dintorni.

Espanol :

Primera edición de un nuevo festival de diseño en Marsella y sus alrededores.

