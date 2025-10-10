Festival Tangible Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement

Festival Tangible Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Festival Tangible

Vendredi 10 octobre 2025 de 16h21 à 17h21. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 16:21:00

fin : 2025-10-10 17:21:00

Date(s) :

2025-10-10

Les résidences et expositions jalonnent la programmation de la saison artistique 2025.

A ce titre, Le Couvent vous invite au Festival Tangible avec Madeleine Oltra et Angelo de Taisne

Cette nouvelle exploration s’inscrit dans la continuité de leur précédent projet, Melitosfex, présenté à la Villa Noailles lors de Design Parade 2023. Ce premier projet leur avait permis d’initier de nombreuses collaborations avec des artisans, aussi bien en région Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’ailleurs en France.



Lors de Melitosfex, ils avaient imaginé un intérieur inspiré des structures de la ruche. L’architecture rigoureuse des panneaux de bois, la répétition d’unités quadrilatères, les trames en tubes d’acier et la sobriété des matières bois, terre, papier traduisaient l’organisation géométrique et millimétrée de l’habitat des abeilles. Parallèlement, la malléabilité du bronze, la transparence du verre et l’odeur de la cire évoquaient l’aspect organique de la ruche, mettant en lumière les matières liquides travaillées par les abeilles cire, miel, gelée royale.



Dans cette continuité, ils ont souhaité approfondir leur recherche en se concentrant sur deux

matériaux la cire et le verre.



Ce projet reflète leur démarche artistique, ancrée dans une exploration des matières brutes et naturelles. Ils s’attachent à revisiter des savoir-faire anciens, à expérimenter de nouveaux codes formels tout en s’inscrivant dans une mémoire collective et régionale.



À travers cette exposition, ils invitent le visiteur à partager cette quête sensible et narrative. La cire et le verre, omniprésents dans les rituels et les espaces de vie, portent en eux la lumière, la chaleur et l’intimité.



L’odeur de la cire, l’éclat du verre.

Tout les inspire, tout les surprend.



HORAIRES DÉFINITIFS ANNONCÉS TRÈS PROCHAINEMENT





VOTO XO est un studio de design fondé par Madeleine Oltra et Angelo de Taisne, basé à Marseille. Lauréats de la Design Parade Toulon 2022, ils développent une approche immersive du design, mêlant scénographie, mobilier et objets. Inspirés par les ex-votos, leur travail met en avant l’artisanat et l’expérimentation des matériaux, en collaboration avec divers savoir-faire.



En 2023, ils ont notamment présenté leur projet Melitosfex à la Design Parade Toulon, une installation inspirée des structures de la ruche et des matériaux comme la cire et le verre. Leur travail intègre des influences variées, tout en maintenant une dynamique de collaboration avec divers métiers souffleurs de verre, céramistes, ébénistes, ferronniers et bien d’autres



ATTENTION



LES SOIRS DE PROGRAMMATION, LE JARDIN EST SOUMIS AUX MÊMES HEURES DE FERMETURE QUE LE RESTE DE LA SEMAINE, EN OUTRE SON ACCÈS EST STRICTEMENT INTERDIT À PARTIR DE 19H30.



Le respect du vivant, de la biodiversité, et du travail de préservation mené tout au long de l’année par le collectif l’Hydre et les habitants est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des événements. Nous serons particulièrement attentifs∙ves à la responsabilité de chacun∙e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.



Par ailleurs, tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs, compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un∙e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence.ndre les mesures en conséquence. .

Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Residencies and exhibitions are the main features of the 2025 artistic season.

Le Couvent invites you to the Tangible Festival with Madeleine Oltra and Angelo de Taisne

German :

Residenzen und Ausstellungen prägen das Programm der Kunstsaison 2025.

In diesem Zusammenhang lädt Sie Le Couvent zum Festival Tangible mit Madeleine Oltra und Angelo de Taisne ein

Italiano :

Residenze e mostre caratterizzano la stagione artistica 2025.

Le Couvent vi invita al Festival Tangibile con Madeleine Oltra e Angelo de Taisne

Espanol :

Residencias y exposiciones caracterizan la temporada artística 2025.

Le Couvent le invita al Festival Tangible con Madeleine Oltra y Angelo de Taisne

L’événement Festival Tangible Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille