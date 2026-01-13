Festival Tangoleron Milonga d’ouverture avec DJ. Salle des fêtes Dolus-d’Oléron

Festival Tangoleron Milonga d’ouverture avec DJ.

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 01:00:00

2026-04-30

Milonga de bienvenue avec DJ JC Bartek

Cette soirée signe l’ouverture du 16ème festival de Tango TANGOLERON qui se déroule sur l’Ile d’Oléron du 30 avril au 3 mai 2026.

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome Milonga with DJ JC Bartek

This evening marks the opening of the 16th TANGOLERON Tango Festival, taking place on the Ile d’Oléron from April 30 to May 3, 2026.

L’événement Festival Tangoleron Milonga d’ouverture avec DJ. Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes