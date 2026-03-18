Festival Tant de Paroles Maison du Peuple Fourchambault
Festival Tant de Paroles Maison du Peuple Fourchambault mercredi 1 avril 2026.
Festival Tant de Paroles
Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-05-04 20:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Le festival Tant de Paroles revient pour sa 15ᵉ édition ! du 1er au 4 avril, pour 4 jours de spectacles, d’histoires et d’émotions à partager ensemble.
La billetterie ouvre le lundi 16 mars, à partir de 9h !
Vous pourrez réserver vos places
• en mairie de Fourchambault (59, rue Gambetta)
• par téléphone au 06 21 06 43 50
Le programme détaillé est disponible sur www.ville-fourchambault.fr .
Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 06 43 50
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English : Festival Tant de Paroles
L’événement Festival Tant de Paroles Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Nevers