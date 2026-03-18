Festival Tant de Paroles Maison du Peuple Fourchambault

Festival Tant de Paroles

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-05-04 20:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Le festival Tant de Paroles revient pour sa 15ᵉ édition ! du 1er au 4 avril, pour 4 jours de spectacles, d’histoires et d’émotions à partager ensemble.

La billetterie ouvre le lundi 16 mars, à partir de 9h !

Vous pourrez réserver vos places

• en mairie de Fourchambault (59, rue Gambetta)

• par téléphone au 06 21 06 43 50

Le programme détaillé est disponible sur www.ville-fourchambault.fr .

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 06 43 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Tant de Paroles

L’événement Festival Tant de Paroles Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Nevers