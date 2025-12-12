Festival Taol Kurun 2026 Quimperlé

Festival Taol Kurun 2026

Le festival Taol Kurun 2026 se déroulera du 15 janvier au 1er février, avec pour thème Ton an Douar Le chant de la terre .

Ce festival met en valeur la richesse de l’eau sur le territoire de Quimperlé Communauté, entre rivières, rias et océan, à travers une série d’événements culturels sur différentes communes du Pays de Quimperlé.

Organisé par Ti ar vro Bro Kemperle et ses partenaires, le festival Taol Kurun est une grande fête de la culture bretonne. Rejoignez-nous pour cette belle aventure au cœur de l’eau, dans un esprit de partage et de convivialité ! .

