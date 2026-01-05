Festival Tapages | Ciudad sin sueno Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | Ciudad sin sueno

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Venez participer à la projection du film de Guillermo Galoe sorti le 03/09/25. Ce film nous plonge dans le plus grand bidonville d’Europe situé à Madrid et s’attache à restituer la dignité de la communauté gitane. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

