Festival Tapages | Ciudad sin sueno Cinéma Le Cyrano Bergerac jeudi 5 février 2026.
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Venez participer à la projection du film de Guillermo Galoe sorti le 03/09/25. Ce film nous plonge dans le plus grand bidonville d’Europe situé à Madrid et s’attache à restituer la dignité de la communauté gitane. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
