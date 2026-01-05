Festival Tapages | Deux procureurs Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Tapages | Deux procureurs
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 6 EUR
Tarif réduit
Date :
2026-03-02
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-03-02
Venez participer à la projection du film de Sergeï Loznitsa sorti le 05/11/25.
Ce film est une plongée dans la justice stalinienne évoquant le choc entre convictions et système.
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
