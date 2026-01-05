Festival Tapages | Deux procureurs Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | Deux procureurs

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

2026-03-02

Venez participer à la projection du film de Sergeï Loznitsa sorti le 05/11/25.

Ce film est une plongée dans la justice stalinienne évoquant le choc entre convictions et système. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

