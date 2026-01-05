Festival Tapages | La tête froide Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Tapages | La tête froide Cinéma Le Cyrano Bergerac jeudi 8 janvier 2026.
Festival Tapages | La tête froide
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Venez participer à la projection du film de Stéphane Marchetti sorti le 17/01/24.
Marie est tout simplement une femme acculée par les dettes que le hasard conduit à se transformer en passeuse.
Soirée pour annoncer une vente de livres et de photos (au centre culturel) au profit de l’association Solidarité sans frontières .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
