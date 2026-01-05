Festival Tapages | La tête froide Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | La tête froide

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Venez participer à la projection du film de Stéphane Marchetti sorti le 17/01/24.

Marie est tout simplement une femme acculée par les dettes que le hasard conduit à se transformer en passeuse.

Soirée pour annoncer une vente de livres et de photos (au centre culturel) au profit de l’association Solidarité sans frontières .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Tapages | La tête froide

L’événement Festival Tapages | La tête froide Bergerac a été mis à jour le 2026-01-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides