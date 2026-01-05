Festival Tapages | La vague Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | La vague

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Venez participer à la projection du film de Sebastian Lelio sorti le 05/11/25.

Le film se déroule en 2018 et évoque les manifestations au Chili. Le cinéaste filme la lutte des femmes partie de l’Université. C’est un film fort par son fond et original par sa forme. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

