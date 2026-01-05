Festival Tapages | La vague Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Tapages | La vague Cinéma Le Cyrano Bergerac lundi 23 février 2026.
Festival Tapages | La vague
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Venez participer à la projection du film de Sebastian Lelio sorti le 05/11/25.
Le film se déroule en 2018 et évoque les manifestations au Chili. Le cinéaste filme la lutte des femmes partie de l’Université. C’est un film fort par son fond et original par sa forme. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Tapages | La vague
L’événement Festival Tapages | La vague Bergerac a été mis à jour le 2026-01-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides