Festival Tapages | Le temps des moissons Cinéma Grand Ecran Bergerac
Festival Tapages | Le temps des moissons Cinéma Grand Ecran Bergerac lundi 20 avril 2026.
Festival Tapages | Le temps des moissons
Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
LE TEMPS DES MOISSONS de Huo MengChine 2h15 sorti le 24/12/25 Film tendre et poétique sur la vie traditionnelledans la campagne chinoise au début des années90, vue par un enfant. Film interdit en Chine,seulement visible en France. .
Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
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English : Festival Tapages | Le temps des moissons
L’événement Festival Tapages | Le temps des moissons Bergerac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides