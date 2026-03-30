Festival Tapages | Le temps des moissons Cinéma Grand Ecran Bergerac

Festival Tapages | Le temps des moissons

Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

LE TEMPS DES MOISSONS de Huo MengChine 2h15 sorti le 24/12/25 Film tendre et poétique sur la vie traditionnelledans la campagne chinoise au début des années90, vue par un enfant. Film interdit en Chine,seulement visible en France. .

Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

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English : Festival Tapages | Le temps des moissons

L’événement Festival Tapages | Le temps des moissons Bergerac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides