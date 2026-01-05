Festival Tapages | Les mots qu’elles eurent un jour Cinéma Le Cyrano Bergerac
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-02
2026-02-02
Venez participer à la projection du documentaire de Raphaël Pillosio sorti le 11/06/25, à partir d’images capturées en 1962, le film redonne voix aux militantes du FLN. .
Cinéma Le Cyrano
2 Rue des Carmes
Bergerac 24100
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine
+33 6 86 04 05 24
assotapages@gmail.com
