Festival Tapages | L’évangile de la révolution Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Tapages | L’évangile de la révolution Cinéma Le Cyrano Bergerac jeudi 26 février 2026.
Festival Tapages | L’évangile de la révolution
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Venez participer à la projection du documentaire de François-Xavier Drouet sorti le 03/09/25.
Ce documentaire aborde la théologie de la libération, mouvement spirituel, politique et social qui s’est développé dans la deuxième moitié du XX ème siècle en Amérique du Sud. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Tapages | L’évangile de la révolution
L’événement Festival Tapages | L’évangile de la révolution Bergerac a été mis à jour le 2026-01-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides