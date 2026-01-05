Festival Tapages | L’évangile de la révolution Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | L’évangile de la révolution

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Venez participer à la projection du documentaire de François-Xavier Drouet sorti le 03/09/25.

Ce documentaire aborde la théologie de la libération, mouvement spirituel, politique et social qui s’est développé dans la deuxième moitié du XX ème siècle en Amérique du Sud. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

