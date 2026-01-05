Festival Tapages | Lumière pale sur les collines Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | Lumière pale sur les collines

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Venez participer à la projection du film de Kei Ishikawa sorti le 15/10/25.

Film métisse, entre culture japonaise et culture anglaise. On est touché par la beauté des personnages et des images. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

