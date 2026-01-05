Festival Tapages | Lumière pale sur les collines Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Tapages | Lumière pale sur les collines Cinéma Le Cyrano Bergerac lundi 12 janvier 2026.
Festival Tapages | Lumière pale sur les collines
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Début : 2026-01-12
fin : 2026-01-12
2026-01-12
Venez participer à la projection du film de Kei Ishikawa sorti le 15/10/25.
Film métisse, entre culture japonaise et culture anglaise. On est touché par la beauté des personnages et des images. .
