Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac Cinéma Grand Ecran Bergerac Bergerac

Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac

Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac Cinéma Grand Ecran Bergerac Bergerac mercredi 1 avril 2026.

Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac

Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-01

Du 1 au 4 avril 2026, 4 soirées de 19h à 23h dans le cadre du festival Tapages, par le ciné-club de Bergerac.
Du 1 au 4 avril 2026, 4 soirées de 19h à 23h dans le cadre du festival Tapages, par le ciné-club de Bergerac.   .

Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   assotapages@gmail.com

English :

From April 1 to 4, 2026, 4 evenings from 7pm to 11pm as part of the Tapages festival, organized by the Bergerac film club.

German : Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac

Vom 3. bis 6. April 2024, 4 Abende von 19:00 bis 23:00 Uhr im Rahmen des Festivals Tapages, vom Filmclub Bergerac.

Offen für alle und jeden
Zum Einheitspreis von 6 ? pro Abend

Italiano :

Dall’1 al 4 aprile 2026, 4 serate dalle 19.00 alle 23.00 nell’ambito del festival Tapages, organizzato dal cineclub di Bergerac.

Espanol : Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac

Del 3 al 6 de abril de 2024, 4 veladas de 19:00 a 23:00 en el marco del festival Tapages, organizado por el cineclub de Bergerac.

Abierto a todos
Precio de la entrada única: 6? por velada

L’événement Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides