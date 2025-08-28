Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac Cinéma Grand Ecran Bergerac Bergerac
Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-04
Du 1 au 4 avril 2026, 4 soirées de 19h à 23h dans le cadre du festival Tapages, par le ciné-club de Bergerac.
assotapages@gmail.com
English :
From April 1 to 4, 2026, 4 evenings from 7pm to 11pm as part of the Tapages festival, organized by the Bergerac film club.
German : Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac
Vom 3. bis 6. April 2024, 4 Abende von 19:00 bis 23:00 Uhr im Rahmen des Festivals Tapages, vom Filmclub Bergerac.
Offen für alle und jeden
Zum Einheitspreis von 6 ? pro Abend
Italiano :
Dall’1 al 4 aprile 2026, 4 serate dalle 19.00 alle 23.00 nell’ambito del festival Tapages, organizzato dal cineclub di Bergerac.
Espanol : Festival Tapages par le ciné-club de Bergerac
Del 3 al 6 de abril de 2024, 4 veladas de 19:00 a 23:00 en el marco del festival Tapages, organizado por el cineclub de Bergerac.
Abierto a todos
Precio de la entrada única: 6? por velada
