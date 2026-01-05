Festival Tapages | Pompei, sotto le nuvole Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Tapages | Pompei, sotto le nuvole Cinéma Le Cyrano Bergerac lundi 16 mars 2026.
Festival Tapages | Pompei, sotto le nuvole
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Venez participer à la projection du film de Gianfranco Rosi sorti le 19/11/25.
Baie de Naples, Pompéï , le Vésuve, ce film raconte la vie des habitants, des archéologues et leur étrange faculté à continuer à vivre en dessous d’une menace. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Tapages | Pompei, sotto le nuvole
L’événement Festival Tapages | Pompei, sotto le nuvole Bergerac a été mis à jour le 2026-01-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides