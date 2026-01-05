Festival Tapages | Pompei, sotto le nuvole Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | Pompei, sotto le nuvole

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

2026-03-16

Venez participer à la projection du film de Gianfranco Rosi sorti le 19/11/25.

Baie de Naples, Pompéï , le Vésuve, ce film raconte la vie des habitants, des archéologues et leur étrange faculté à continuer à vivre en dessous d’une menace. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

