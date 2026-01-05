Festival Tapages | Sous hypnose Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Tapages | Sous hypnose Cinéma Le Cyrano Bergerac lundi 19 janvier 2026.
Festival Tapages | Sous hypnose
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Début : 2026-01-19
fin : 2026-01-19
2026-01-19
Venez participer à la projection du film de Ernst de Geer sorti le 25/06/25.
Et si une simple séance d’hypnose suffisait à dérégler toute la mécanique sociale qui structure un couple ? .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
