Festival Tapages | Sous hypnose Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | Sous hypnose

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Venez participer à la projection du film de Ernst de Geer sorti le 25/06/25.

Et si une simple séance d’hypnose suffisait à dérégler toute la mécanique sociale qui structure un couple ? .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

