Festival Techno Arts CALM Lesparre-Médoc
CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc Gironde
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-25
2025-10-24
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le festival des arts et cultures du numérique ouvert à tous sont de retour pour sa 4ème édition.
Vous y trouverez des ateliers arts et cultures numériques ; rétrogaming et tournoi, Interactive Game Ball, Dessin 3D interactif en VR, AI fun, Impression 3D, expositions,…
Le Festival sera ouvert de vendredi de 14h à 18h et le samedi de 11h à 18h.
Organisé par Le Festival Techno Arts et Jeunes info-Médoc, en collaboration avec la CDC Médoc Coeur de Presqu’île et la ville de Lesparre, Musée Replay et My digital food. .
CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 59 87 78 jim@medoc-cpi.fr
