Festival Teen’s Up Pôle Interconsulaire de la Dordogne Coulounieix-Chamiers mardi 24 février 2026.
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Stand de découverte de l’association + organisation d’une conférence sur l’Economie Sociale et Solidaire.
Une journée pour parler engagement, mobilité et projets qui ont du sens. .
Pôle Interconsulaire de la Dordogne 295 Boulevard des Saveurs Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 24 00
