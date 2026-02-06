Festival Teen’s Up Pôle Interconsulaire de la Dordogne Coulounieix-Chamiers

Festival Teen’s Up

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Stand de découverte de l’association + organisation d’une conférence sur l’Economie Sociale et Solidaire.

Une journée pour parler engagement, mobilité et projets qui ont du sens. .

Pôle Interconsulaire de la Dordogne 295 Boulevard des Saveurs Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 24 00

