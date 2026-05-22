Festival Tel Quel enceinte École du Sacré-Cœur Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Festival Tel Quel

enceinte École du Sacré-Cœur 33 rue des Quatre-Bras Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Pour sa troisième édition, le festival Tel Quel revient avec une programmation pluridisciplinaire et riche concerts de musique bretonne et du monde, théâtre-cabaret, rap breton, conte, bingo-spectacle, DJ set, conférence et brunch latino en musique.

Cette année seront notamment parmi nous Jacky Molard 4TET (musique), le théâtre du Tricorne (théâtre), Kastra (rap), Raphaëlle Garnier (conte pour enfants), DJ sets locaux et bien d’autres événements !

Porté par le Collectif La Palmera, Tel Quel est un festival à taille humaine qui réunit artistes et habitants du Finistère Nord dans un esprit de convivialité et de curiosité. Chaque édition est l’occasion de découvrir des formes artistiques variées, accessibles à tous les publics, des familles aux amateurs de création exigeante.

Réservation recommandée. .

enceinte École du Sacré-Cœur 33 rue des Quatre-Bras Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 19 18 01 22

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English :

L’événement Festival Tel Quel Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne