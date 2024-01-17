Festival Télérama à La Lanterne Cinéma La Lanterne Bègles

Festival Télérama à La Lanterne Cinéma La Lanterne Bègles mercredi 17 janvier 2024.

Festival Télérama à La Lanterne 17 – 23 janvier 2024 Cinéma La Lanterne Gironde

4€ la place, sur présentation du pass pour la manifestation, valable pour deux personnes, à retrouver dans les numéros de Télérama des 10 et 17 janvier 2024 ainsi que sur Télérama.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:00:00 – 2024-01-17T23:00:00

Fin : 2024-01-23T15:30:00 – 2024-01-23T23:00:00

Les adhérent·e·s de La Lanterne ont voté pour leurs sept films préférés de l’année 2023, à retrouver au tarif de 4€ la place, sur présentation du pass pour la manifestation, valable pour deux personnes, à retrouver dans les numéros de Télérama des 10 et 17 janvier 2024 ainsi que sur Télérama.fr.

Les films programmés : Les Filles d’Olfa, Anatomie d’une chute, Le Règne animal, Simple comme Sylvain, The Fabelmans, Les Herbes sèches et Chien de la casse. Ainsi que deux avant-premières : La Zone d’intérêt, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Jonathan Glazer en direct depuis Paris et durant laquelle vous pourrez poser vos questions par SMS, et La Ferme des Bertrand, en présence du réalisateur Gilles Perret.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Télérama et l’Association française des cinémas d’art et d’essai (Afcae) organisent la 26ème édition du Festival cinéma Télérama. cinéma bègles