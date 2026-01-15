Festival Télérama AFCAE au cinéma Saint-Flour
Cinéma Le Delta 5 place du Palais Saint-Flour Cantal
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-27
2026-01-21
Festival Télérama Association Française des Cinémas Art et Essai. A cette occasion, venez (re)découvrir les meilleurs films de 2025 et des avants premières.
Cinéma Le Delta 5 place du Palais Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 60 34 10
English :
Festival Télérama Association Française des Cinémas Art et Essai. Come and (re)discover the best films of 2025 and previews.
