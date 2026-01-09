Festival Télérama/AFCAE Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Festival Télérama/AFCAE Gallia Théâtre-Cinéma Saintes mercredi 21 janvier 2026.
Festival Télérama/AFCAE
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-21
Le Festival Télérama/AFCAE est de retour au Gallia du 21 au 28 janvier. Une sélection des meilleurs films Art et Essai de l’année 2025 est à découvrir en salle.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 communication@galliasaintes.com
English :
The Télérama/AFCAE Festival returns to the Gallia from January 21 to 28. A selection of the best arthouse films of 2025 can be seen in theatres.
