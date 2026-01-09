Festival Télérama/AFCAE Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Festival Télérama/AFCAE

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-21

Le Festival Télérama/AFCAE est de retour au Gallia du 21 au 28 janvier. Une sélection des meilleurs films Art et Essai de l’année 2025 est à découvrir en salle.

.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 communication@galliasaintes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Télérama/AFCAE Festival returns to the Gallia from January 21 to 28. A selection of the best arthouse films of 2025 can be seen in theatres.

L’événement Festival Télérama/AFCAE Saintes a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge