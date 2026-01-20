Festival Télérama au Cinéma Vog Rue du Palais de Justice Bazas

Festival Télérama au Cinéma Vog

Le festival fête son 28e anniversaire ! 322 cinémas, adhérents de l’association française des cinémas Art et Essai, dont le Vog de Bazas, participent à cette rétrospective des meilleurs films de l’année.

Au Cinéma Vog, vous pourrez voir ou revoir

– Sirât, d’Oliver Laxe

– Amour La Trilogie d’Oslo, de Dag Johan Haugerud

– Nouvelle Vague, de Richard Linklater

– Mémoires d’un escargot, d’Adam Elliot

– Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson

– L’Agent secret, de Kleber Mendonça Filho

– Urchin, de Harris Dickinson .

Rue du Palais de Justice Cinéma Vog Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 12 67 cinema.vog.bazas@gmail.com

