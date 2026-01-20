Festival Télérama au Cinéma Vog Rue du Palais de Justice Bazas
Festival Télérama au Cinéma Vog Rue du Palais de Justice Bazas mercredi 21 janvier 2026.
Festival Télérama au Cinéma Vog
Rue du Palais de Justice Cinéma Vog Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-21
Le festival fête son 28e anniversaire ! 322 cinémas, adhérents de l’association française des cinémas Art et Essai, dont le Vog de Bazas, participent à cette rétrospective des meilleurs films de l’année.
Au Cinéma Vog, vous pourrez voir ou revoir
– Sirât, d’Oliver Laxe
– Amour La Trilogie d’Oslo, de Dag Johan Haugerud
– Nouvelle Vague, de Richard Linklater
– Mémoires d’un escargot, d’Adam Elliot
– Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson
– L’Agent secret, de Kleber Mendonça Filho
– Urchin, de Harris Dickinson .
Rue du Palais de Justice Cinéma Vog Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 12 67 cinema.vog.bazas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Télérama au Cinéma Vog
L’événement Festival Télérama au Cinéma Vog Bazas a été mis à jour le 2026-01-17 par La Gironde du Sud