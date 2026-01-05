Festival Telerama | Au coeur des volcans requiem pour K. et M. Kraft Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Telerama | Au coeur des volcans requiem pour K. et M. Kraft Cinéma Le Cyrano Bergerac jeudi 29 janvier 2026.
Festival Telerama | Au coeur des volcans requiem pour K. et M. Kraft
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Documentaire de Werner Herzog France, GB… 1h21 sorti le 18/12/24.
Werner Herzog rend hommage à ce couple légendaire disparu en 1991. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Telerama | Au coeur des volcans requiem pour K. et M. Kraft
L’événement Festival Telerama | Au coeur des volcans requiem pour K. et M. Kraft Bergerac a été mis à jour le 2026-01-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides