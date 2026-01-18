Festival Télérama Châteauroux

Festival Télérama

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : 4 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-21

On vous invite à voir ou à revoir les meilleurs films de l’année au Cinéma Apollo !

Tarif de 4€ la séance, sur présentation du Pass Télérama Valable pour 2 personnes, le Pass Télérama sera disponible dans les numéros de Télérama des 13 et 21 janvier 2026, et sur télérama.fr pour les abonnés.

Un programme de 8 films

Nino de Pauline Loquès ; Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson ; Sirat de Olivier Laxe ; L’Agent secret de Kleber Mendonça Filho ; Mémoires d’un escargot d’Adam Elliot.

Dont deux séances spéciales

À pied d’œuvre de Valérie Donzelli avec rencontre en visio de la réalisatrice et Bastien Bouillon et le Gâteau du président de Hasan Hadi avec rencontre en visio de l’équipe du film.

Vous pouvez retrouver les horaires des séances sur site www.equinoxe-chateauroux.fr/ 4 .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

English :

It’s the 19th edition of the Retours vers le futur festival at the Apollo!

