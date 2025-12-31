FESTIVAL TÉLÉRAMA Cinéma du TNB Rennes 21 – 27 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

4€ sur présentation du coupon Télérama

Du 21 au 27 janvier 2026, 10 films de l’année dont 2 avant-premières avec rencontre, au tarif unique de 4 € la place

Le Cinéma du TNB participe à la 28e édition du Festival Télérama du 21 au 27 janvier 2026. Chaque année, le magazine Télérama, en partenariat avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et Essai) propose une sélection de leurs « meilleurs films » de l’année précédente.

Le Cinéma du TNB a choisi 8 de ces films ainsi que 2 films proposés en avant-première et suivis d’une rencontre avec les cinéastes au tarif unique de 4 € la place (sur présentation du coupon Télérama).

AU PROGRAMME

LA PETITE DERNIÈRE de Hafsia Herzi

VALEUR SENTIMENTALE de Joachim Trier

SIRAT d’Oliver Laxe

LA TRILOGIE D’OSLO / AMOUR de Dag Johan Haugerud

UN SIMPLE ACCIDENT de Jafar Panahi

BLACK DOG de Hu Guan

JE SUIS TOUJOURS LÀ de Walter Salles

Un film «coup de cœur des moins de 26 ans »

UNE BATAILLE APR7S L’AUTRE de Paul Thomas Anderson

2 Avant-premières suivies d’une rencontre (en visio) avec les cinéastes

LA VIE APRÈS SIHAM de Namir Abdel-Messeeh, suivie d’une rencontre (en visio) avec le cinéaste

À PIED d’ŒUVRE de Valérie Donzelli, suivie d’une rencontre (en visio) avec la cinéaste et le comédien Bastien Bouillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T22:30:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



