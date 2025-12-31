FESTIVAL TÉLÉRAMA Cinéma du TNB Rennes
FESTIVAL TÉLÉRAMA Cinéma du TNB Rennes mercredi 21 janvier 2026.
FESTIVAL TÉLÉRAMA Cinéma du TNB Rennes 21 – 27 janvier 2026 Ille-et-Vilaine
4€ sur présentation du coupon Télérama
Du 21 au 27 janvier 2026, 10 films de l’année dont 2 avant-premières avec rencontre, au tarif unique de 4 € la place
Le Cinéma du TNB participe à la 28e édition du Festival Télérama du 21 au 27 janvier 2026. Chaque année, le magazine Télérama, en partenariat avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et Essai) propose une sélection de leurs « meilleurs films » de l’année précédente.
Le Cinéma du TNB a choisi 8 de ces films ainsi que 2 films proposés en avant-première et suivis d’une rencontre avec les cinéastes au tarif unique de 4 € la place (sur présentation du coupon Télérama).
AU PROGRAMME
LA PETITE DERNIÈRE de Hafsia Herzi
VALEUR SENTIMENTALE de Joachim Trier
SIRAT d’Oliver Laxe
LA TRILOGIE D’OSLO / AMOUR de Dag Johan Haugerud
UN SIMPLE ACCIDENT de Jafar Panahi
BLACK DOG de Hu Guan
JE SUIS TOUJOURS LÀ de Walter Salles
Un film «coup de cœur des moins de 26 ans »
UNE BATAILLE APR7S L’AUTRE de Paul Thomas Anderson
2 Avant-premières suivies d’une rencontre (en visio) avec les cinéastes
LA VIE APRÈS SIHAM de Namir Abdel-Messeeh, suivie d’une rencontre (en visio) avec le cinéaste
À PIED d’ŒUVRE de Valérie Donzelli, suivie d’une rencontre (en visio) avec la cinéaste et le comédien Bastien Bouillon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-21T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-27T22:30:00.000+01:00
1
https://www.t-n-b.fr/programmation?subsections=cinema&load=true&subsubsections=cette_saison_au_cinema
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine