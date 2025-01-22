Festival Télérama Cinéma La Lanterne Bègles

Festival Télérama Cinéma La Lanterne Bègles mercredi 22 janvier 2025.

Festival Télérama 22 – 28 janvier Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif : 4 euros, sur présentation du Pass Télérama / Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-01-22T16:00:00 – 2025-01-22T23:00:00

Fin : 2025-01-28T15:00:00 – 2025-01-28T23:00:00

Télérama et l’Association française des cinémas d’art et d’essai (Afcae) organisent la 27ème édition du Festival cinéma Télérama. Les adhérent·e·s bénévoles de La Lanterne ont voté pour leurs sept films préférés de l’année 2024, à retrouver au tarif de 4€ la place, sur présentation du pass pour la manifestation, valable pour deux personnes, à retrouver dans les numéros de Télérama des 15 et 22 janvier 2025 ainsi que sur Télérama.fr.

Les films programmés : Les Graines du figuier sauvage, Les Fantômes, Emilia Perez, The Apprentice, L’Histoire de Souleymane, Miséricorde, Los Delincuentes, ainsi que le coup de coeur des moins de 26 ans : Le Comte de Monte Cristo.

Trois avant-premières rythmeront la semaine : Mon gâteau préféré, A real pain, et Maria , suivie d’une rencontre avec le réalisateur Pablo Larrain en direct depuis Paris et durant laquelle vous pourrez poser vos questions par SMS.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Redécouvrez les meilleurs films de 2024 grâce au festival Télérama au cinéma La Lanterne du 22 au 28 janvier cinéma bègles

La Lanterne