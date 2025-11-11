Festival Télérama Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer
Festival Télérama Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer mercredi 21 janvier 2026.
Festival Télérama
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados
Venez vivre ou revivre les meilleurs films art et essai de 2025 grâce à la sélection du magazine Télérama.
Programme à venir prochainement. .
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21
English : Festival Télérama
German : Festival Télérama
Erleben oder wiederholen Sie die besten Arthouse-Filme des Jahres 2025 dank der Auswahl der Zeitschrift Télérama.
Italiano :
Vivete o rivivete i migliori film d’essai del 2025 con la selezione della rivista Télérama.
Espanol :
Viva o reviva las mejores películas de arte y ensayo de 2025 con la selección de la revista Télérama.
L’événement Festival Télérama Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Normandie Pays d’Auge