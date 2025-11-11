Festival Télérama Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

Festival Télérama

Venez vivre ou revivre les meilleurs films art et essai de 2025 grâce à la sélection du magazine Télérama.

Programme à venir prochainement. .

English : Festival Télérama

Come and live or relive the most beautiful cinematographic memories of this year 2022 thanks to the selection of Télérama! Program available on request

German : Festival Télérama

Erleben oder wiederholen Sie die besten Arthouse-Filme des Jahres 2025 dank der Auswahl der Zeitschrift Télérama.

Italiano :

Vivete o rivivete i migliori film d’essai del 2025 con la selezione della rivista Télérama.

Espanol :

Viva o reviva las mejores películas de arte y ensayo de 2025 con la selección de la revista Télérama.

