Festival Télérama Place Dinan Le Croisic

cinéma Le Hublot

Le festival Télérama vous invite à voir ou à revoir les meilleurs films de l’année, ainsi que sept films en avant-première, sélectionnés par la rédaction.

Dans plus de 500 cinémas partout en France.

Depuis 28 ans, l’AFCAE (association Française des Cinémas Art et Essai) et Télérama organisent au mois de janvier le Festival Cinéma Télérama/AFCAE, en proposant dans les salles une sélection des 15 meilleurs films de l’année , choisis par la rédaction du magazine, ainsi que le film Coup de Cœur des moins de 26 ans, au tarif de 4€ sur présentation du pass dédié à la manifestation. Depuis 9 ans, s’ajoutent à cette sélection des films présentés en avant-première, choisis en concertation avec l’AFCAE.

Cette manifestation, unique par sa dimension nationale, est devenue, au fil des ans, un événement important du début d’année, permettant une nouvelle exposition d’envergure pour des films d’auteur de l’année écoulée.



4 € la séance par personne. Pass valable pour 2 personnes (envoyé par mail) sur toute la programmation du festival.

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

