Festival Telerama | Le gâteau du président Cinéma Le Cyrano Bergerac
Festival Telerama | Le gâteau du président Cinéma Le Cyrano Bergerac lundi 26 janvier 2026.
Festival Telerama | Le gâteau du président
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
De Hasan Hadi sortira le 04/02/26.
Dans l’Irak de Sadam Hussein, Lamia (9 ans) doit confectionner le gâteau d’anniversaire du président . Il faut trouver les ingrédients… .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Telerama | Le gâteau du président
L’événement Festival Telerama | Le gâteau du président Bergerac a été mis à jour le 2026-01-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides