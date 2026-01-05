Festival Telerama | Le gâteau du président Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Telerama | Le gâteau du président

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

De Hasan Hadi sortira le 04/02/26.

Dans l’Irak de Sadam Hussein, Lamia (9 ans) doit confectionner le gâteau d’anniversaire du président . Il faut trouver les ingrédients… .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

